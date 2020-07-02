Ergüney'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı

Bilindiği üzere İl Sağlık Müdürlerinin sözleşmeleri 15 Haziran tarihinde dolmuştu. Sağlık Bakanlığı pandemi sebebiyle sağlık müdürlerinin görevini iki ay süre ile uzatma kararı alarak bu süreyi 15 Ağustos tarihine almıştı. Sağlık Bakanlığı, normalleşme süreci ile birlikte, Sağlık Müdürleri ile ilgili yeni bir düzenleme kararı aldı.
SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ
İlimizde başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney'in sözleşmesi ise Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl daha uzatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.