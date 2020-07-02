Ergüney'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı

Bilindiği üzere İl Sağlık Müdürlerinin sözleşmeleri 15 Haziran tarihinde dolmuştu. Sağlık Bakanlığı pandemi sebebiyle sağlık müdürlerinin görevini iki ay süre ile uzatma kararı alarak bu süreyi 15 Ağustos tarihine almıştı. Sağlık Bakanlığı, normalleşme süreci ile birlikte, Sağlık Müdürleri ile ilgili yeni bir düzenleme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

İlimizde başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney'in sözleşmesi ise Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl daha uzatıldı.