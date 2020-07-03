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03 Tem 2020 - 09:03- Gündem G: 03 Tem 2020 - 09:07

"Bu ilçede işler güzel işlemiyor"

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün birinci yıl toplantısında anlattığı projeler hakkında basın açıklaması düzenleyerek,"Bu ilçede işler güzel işlemiyor” dedi
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CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün 1.yıl değerlendirme toplantısında anlattığı projelerin ne durumda olduğunu yerinde incelediklerini belirten Acurman, “Gönül isterdi ki belediyemiz nazik davetlerinde, davetiyesinde yazdığı gibi iki saat gerçekleştirdiklerini anlatsın. Bu ülkede bir üvey evlat durumu var. Bakan Kurum Kocaeli’yi dolaşıyor ancak 12 müjde arasında Başiskele yok" dedi. 

"KEPÇEYLE AÇILIP BIRAKILMIŞ"

Acurman, "Sayın Başkan’ın yaşam vadileri projesini takdirle izledik, sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yaptığı yaşam vadileri belki bizim çevremizde de olur diye sevindik. Bitmek üzere olduğu, Temmuz Ağustos gibi açılacağı söylenince çalışması hızla süren bir doğal cennet görürüz sandık. Ancak yönetici arkadaşlarımızla incelemeye gittiğimiz Döngel Vadisi kepçeyle açılıp bırakılmış, çalışma yapılmayan bir ince su yolundan ibaretti. Özetle bizim yaşam vadilerinde yaşamı bulamadık sayın başkan" dedi.

ÇALIŞMA GÖREMEMEK BİZLERİ ÜZDÜ

Tır parkı projesinden bahseden Acurman, "Başkan Özlü’nün ‘Son dolgu seviyeleri yapılıyor’ diye belirtmiş olduğu Tır Parkı Projesi’ni de ziyaret ettiğimizde karşımıza ot bürümüş bir arazi çıktı. Son belediye Meclis toplantısında otoparklara çok önem verildiği defalarca tekrarlanırlarken bitmek üzere denilen tır parkında bir çalışma görememek bizleri üzdü. Güzel bir park görme ümidi ile gittiğimiz yerden bir kez daha hayal kırıklığı ile ayrıldık"dedi. 

TURİZMİ DÜŞÜNMESİ BİZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Acurman, "Sayın Başkan’ın turizmi düşünmesi bizi heyecanlandırdı. Umarız ki bölgemizde turizm gelişir ve istihdam alanları artırılır. Turizme katkı sağlayacağı söylenen ve 19.06.2020 tarihinde sayın başkanım yapmış olduğu toplantıda ‘Haftaya açıyoruz!’ dediği yöresel ürünler pazarına ziyaret yapalım ve hem esnafımıza katkı sunup hem de bu güzel projeyi yerinde görmek amaçlı 27.06.2020 günü oradaydık. Maalesef tezgahlarda yöresel ürünler değil kereste hızarları vardı. Sayın Başkan heyecanımızı bir kez daha kursağımızda bıraktı. Yine de bu yöresel ürün tezgahı projenizi desteklediğimizi tüm ilçede belirli merkezlerde yaşama geçirmenizi dilediğimizi bilmenizi isteriz" dedi.

SEÇİMDEN BU YANA GÖREMEDİK

Eleştirilerine devam eden Acurman, "Başkan bir yılını anlatırken Tepecik Mahallesi semt konağını Gençlik merkezine çevirmekte olduklarını söylemişti. Ne göreceğimizi merak ederek rotamızı çevirdiğimiz Tepecik’te sayın Hüseyin Ayaz’ın mirası dışında bir belediye hizmetine rastlayamadık. Tepecik Mahalle sakinlerimize, ‘Yasin Özlü buraya yatırım yapıyormuş’ dediğimizde, ‘Bir çivi çakılmadı, Yasin’i seçimden bu yana göremedik’ denmesi bizleri bir kez daha hüsrana uğrattı" dedi. 

OYUNA TALİP OLDUKLARINIZ, HİZMETİNİZE TALİPLER

Son olarak Acurman, "Başiskele Belediye Başkanı Sayın Yasin Özlü’ye sesleniyoruz. Kendisinin iyi niyetinden kuşkumuz yok ancak bu ilçe geleceğe dair niyet çekmekle ilgilenmiyor, icraata aç, yatırıma aç bekliyor. Seçimde oyuna talip olduklarınız, hizmetinize talipler. Mahallelerinizden, komşularınızdan havadisleri biz taşıyalım dedik. Devamı gelecek ama şimdilik uyaralım. Sayın Başkan Başiskele’de işler güzel işlemiyor" şeklinde konuştu.

03 Tem 2020 - 09:03 - Gündem

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