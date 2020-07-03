1.5 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı

Kandıra Karaağaç Dere Mahallesi’nde oturan Okan-Gamze Kardeş çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Ahmet Aras’ı traktör ezdi. Görünmez kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. Karaağaçhaber.com’un haberine göre; dede Ahmet Elmacı, torununu kızının evine bıraktıktan bir süre sonra traktörüyle kendi evine dönmek istedi. Evin bahçesinde oyun oynayan bebek, bu sırada traktörün altına girdi. Küçük çocuğun traktörün altında oynadığını fark edemeyen Elmacı, aracını çalıştırıp hareket etmeye başladığı esnada çığlık sesleriyle irkildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Traktörü durduran Elmacı, yere indiğinde torununun aracın altında kaldığını gördü. Kısa süreli bir şokun ardından küçük çocuğu bulunduğu çıkaran Elmacı, torununu kendi aracıyla hastaneye götürürken bir yandan da 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Yarı yolda ambulansa alınan bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi–Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ bacağı ile kasığında ezilme, cinsel organında da doku zedelenmesi oluştuğu tespit edilen küçük çocuk, sünnet edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edileceği öğrenildi.