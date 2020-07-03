Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulmasının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmakta olup, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 01.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde hizmet sunan marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerine, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliği ile karar verildi." denildi.
Kocaeli'de işletmelere konulan saat sınırı kaldırıldı
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerine sınır konulan işletmelerle ilgili kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.