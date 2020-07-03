Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiliğin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerden olan “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” başvuruları yarın (3 Temmuz Cuma) sona eriyor. 3 yılda 17 bin adet tavuğu çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak veren Büyükşehir projesine bu sene de büyük rağbet gösterildi. Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 18 bin gezen tavuğu Kocaelili çiftçilere dağıtacak.
YÜZDE 50 HİBE İLE
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında, Atak-s cinsi tavuk, askılı yemlik, askılı suluk, 10 gözlü folluk, su deposu, altlık (çeltik) ve yumurta yemleri yüzde 50 hibe ile verilecek.
PROJE ŞARTLARI
2017 yılında başlatılan proje kapsamında en az 50 metre kare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 1000 metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçilere yüzde 50 hibeli Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği veriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.