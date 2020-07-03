Şanbaz Yıldız görev dağılımı yaptı

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nde güven tazeleyen Şanbaz Yıldız, dün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında il divanını açıkladı. Divanın belirlenmesinin ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni görevlendirmeler de yapıldı.
İŞTE YENİ GÖREVLENDİRMELER
İl Başkanı: Şanbaz Yıldız
İl Başkan Vekili:
Çağlar Özer
Fevzi Kurt
Ayşegül Babacan
İl Sekreketeri: Şaban Ufuk
Mali İşler Başkanı: Güzin Aşkın, Alparslan Atalı
Teşkilat Başkanı: Nusret Acur
Ekonomi Politikaları Ve Ar-Geden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Cem Serhat Dayanç
Yerel Yöneltimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fatih Kürşat Demir
Parti Sözcüsü Ve Basın Yayından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Kaan Dilmen
Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Serhan Hacıhüseyinoğlu
Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Pelin Dönge
Kalkınma Politikaları Ve Sanayiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mustafa Emre Mercan
Toplumsal Politikalar Ve Strateji İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Türkan Özcan
Uluslararası İlişkiler Ve Sağlık Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Abdulkadir Erbağcı
Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Selman Gürpınar
Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Emre Evren
Siyaset Akademisi Ve Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Cihan Bahadır Yaşar
STK İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Güner Çiçekli
Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Cenk Erbil
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.