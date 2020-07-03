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03 Tem 2020 - 09:58- Siyaset G: 03 Tem 2020 - 11:53

Şanbaz Yıldız görev dağılımı yaptı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız seçilmesinin ardından hem il divanını belirledi hem de yeni yönetimini açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nde güven tazeleyen Şanbaz Yıldız, dün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında il divanını açıkladı. Divanın belirlenmesinin ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni görevlendirmeler de yapıldı.

İŞTE YENİ GÖREVLENDİRMELER

İl Başkanı: Şanbaz Yıldız                      

İl Başkan Vekili:

Çağlar Özer          

Fevzi Kurt  

Ayşegül Babacan                

İl Sekreketeri: Şaban Ufuk                        

Mali İşler Başkanı: Güzin Aşkın, Alparslan Atalı                  

Teşkilat Başkanı: Nusret Acur                                            

Ekonomi Politikaları Ve Ar-Geden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Cem Serhat Dayanç               

Yerel Yöneltimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fatih Kürşat Demir    

Parti Sözcüsü Ve Basın Yayından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Kaan Dilmen

Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Serhan Hacıhüseyinoğlu

Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Pelin Dönge                                          

Kalkınma Politikaları Ve Sanayiden Sorumlu  İl Başkan Yardımcısı: Mustafa Emre Mercan

Toplumsal Politikalar Ve Strateji İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Türkan Özcan

Uluslararası İlişkiler Ve Sağlık Politikalarından  Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Abdulkadir Erbağcı

Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Selman Gürpınar 

Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Emre Evren

Siyaset Akademisi Ve Eğitimden  Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Cihan Bahadır Yaşar              

STK İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Güner Çiçekli

Siyasi İşlerden Sorumlu  İl Başkan Yardımcısı: Cenk Erbil

03 Tem 2020 - 09:58 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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