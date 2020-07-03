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03 Tem 2020 - 10:06- Gündem G: 03 Tem 2020 - 10:08

Gölcük Belediye Meclisi'nden örnek davranış

Gölcük Belediye Meclis Toplantısı öncesinde örnek bir davranış sergilenerek, sel felaketinde iş makinalarıyla destek veren hafriyat firmalarına, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve meclis üyeleri tarafından teşekkür plaketi verildi.
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Gölcük’te, 21 Haziran 2020 Pazar günü meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde, iş makinalarıyla fedakârca çalışmalara destek veren hafriyat firmalarına, Gölcük Belediye Meclisi Toplantısı öncesinde teşekkür plaketi verildi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

TEMAŞ Hafriyat Sahibi Murat Bat, Başkan Sezer’in elinden,Doğan Hafriyat Sahibi Eyüp Doğan,İkiz Hafriyat Sahibi Necdet İkiz, Gabrela İnşaat Sahibi İsmail Barış, Küçükağa Hafriyat Şırayhan Saygı, Dadaş Hafriyat Sahibi Uğur Yazıcı, Aydın Hafriyat SahibiMahmut Aydın ve Şeker Hafriyat Sahibi Hayri Şeker plaketlerini Cumhur ve Millet ittifakı Meclis Üyelerinin ellerinden teşekkür plaketini aldılar. Hafriyat firmaları sahipleri, bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını arzu ettiklerini belirttiler ve eğer yaşanırsa da ilk andan itibaren göreve hazır olduklarını söylediler.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ SONUNA KADAR GÖSTEREN BİR İLÇEYİZ”

Başkan Sezer ise yaptığı konuşmada: “Konu Gölcük olduğu zaman birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar gösteren bir ilçeyiz. Yaşadığımız sel ve toprak kayması felaketinde de ilk andan itibaren hafriyat firmalarımız iş makineleriyle bize destek vererek örnek bir davranış gösterdiler. Bizde bu fedakârca desteğe, Gölcük Belediyesi Meclis Toplantısı öncesinde plaket vererek teşekkür etmek istedik. Gölcüklü hemşehrilerim ve Gölcük Belediye Meclisi adına hafriyat firması sahiplerine can-ı gönülden teşekkür ederim” dedi.

03 Tem 2020 - 10:06 - Gündem

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