Gölcük Sanayi Sitesi'nde 28 dükkan satışa çıkıyor

Gölcük Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Hisareyn’de, D-130 yol kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan 28 dükkanı, 07 Temmuz 2020 Salı günü saat:15.00’da belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkarıyor.

07 TEMMUZ 2020 SALI GÜNÜ SAAT 12.00’A KADAR

28 adeti sanayi sitesinde satışa çıkacak olan dükkanlardan satın almak isteyenlerin, bu tarihten önce Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Bürosu’na müracaat ederek, şartname almaları ve ihale evraklarını hazırlayarak 07 Temmuz 2020 Salı günü en geç saat:12.00’a kadar dosyayı teslim etmeleri gerekiyor. Satışa çıkan dükkan ve ihaleyle ilgili bilgi almak isteyenler 0262 414 45 85 Dahili:280-285 numaralı telefonu arayabilirler.