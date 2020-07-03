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03 Tem 2020 - 10:08- Asayiş G: 03 Tem 2020 - 10:10

 Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı.

03 Tem 2020 - 10:08 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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