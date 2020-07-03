"Darıca’da 80 milyonluk peşkeş!"

CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, 80 Milyon TL’lik altyapı ihalesini alan Soysal Mühendislik İnşaat A.Ş. hakkında açıklamalarda bulundu.Sarıtoprak Darıca Belediyesi Temmuz ayı meclisindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “6-7 aydır Darıca’daki altyapı ihalesiyle ilgili siz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı şarkı söyler gibi hizmeti anlatıyorsunuz.

BABASI YOLSUZLUKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Soysal Mühendislik İnşaat A.Ş.Darıca’daki 80 milyonluk altyapı ihalesini alan şirketin adı. Şirketi, 25. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallıkuruyor. Şirketin kurucularından, AK Parti Ankara eski Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın babası Musa Mallı 1998 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte Ankara’daki yolsuzluk hakkında gözaltına alınıyor.

DARICA PARSEL PARSEL SATILACAK MI?

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Mahmut Mallı 120 Milyon TL’lik altyapı ihalesi almış. 24 Mayıs 2019’da da Fırat Kalkanı Harekatı’nda da 43 milyonluk Devlet Su İşleri’nin ihalesini aldı.Mahmut Sami Mallı 330 milyonluk iş yapmıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Darıca’daki 80 milyonluk altyapı ihalesini almış. Mallı’nın Ankara’da doyduğu yetmedi mi?

ZEHİR OLSUN

Bizim dikkatimizi çeken şey; nerede bir AK Partili belediye var, orada şirketi olan AK Partili birisi. İhaleler kılıflara, kanuna uygun. Ancak vicdanlar rahat mı? Buna peşkeş denir. Sayın başkan bu aile şirketlerine, yandaş firmalara artık peşkeş çekilmesine müsaade edilmemeli. Bizler göreve geldik, yaşımız genç. Vatandaşlarımızın bize verdikleri oylarla bu makama gelmişiz. Bu siyaseti namuslu ve şerefli şekilde yapmak lazım. Bu rantları, ihaleleri, peşkeş olaylarını bırakmak lazım. Benim 220 bin nüfuslu Darıca halkımın kim ki bir kuruşunu yemişse zehir zıkkım olsun.”