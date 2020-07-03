AKP’li Meclis Üyesi: İzmit’in sütüne İstanbul’un suyu karıştı

izmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Serra Yenice Demirkol, LGS ve YKS’de okul önlerine açılan İzmit Belediyesi stantlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Hamidiye Su’yun dağıtılmasına tepki gösterdi. Demirkol konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; “Bir zamanlar İzmit’te musluktan içilen ve içenin bir daha İzmit’ten ayrılamayacağı ifade edilen Çenesuyu dururken, Hamidiye Su’yun İstanbul’dan getirilerek burada dağıtılması ne ekonomik ne de Fatma Hanım’ın sürekli yerlilikle ilgili açıklamalarıyla bağdaşmıyor. Kaldı ki, burada süt üretip İstanbul’a satacağımız sözü de verildi. Bırakın İstanbul’u, İzmitli bile hala bu sütlerden içemedi.

“MİLLETİMİZE AÇIKLANMALIDIR”

Şimdi İstanbul’dan gelen suyu içiyoruz. Bu yaşananlar İzmit’in kızıyım, yerli üretime önem veriyorum sözlerini havada bırakmıştır. İzmit’in sütüne İstanbul’un su işi karışmıştır. Hamidiye Su’dan biz okul önlerinde gördük ama bu anlaşmanın detayları nedir, daha be kadar su alınıp, nerelerde kullanılacaktır milletimize açıklanmalıdır” dedi.