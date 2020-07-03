Hüseyin Şaşkın’ın acı günü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hüseyin Şaşkın 'ın kayınpederi, Nurullah Yalçınkaya(74) vefat etti. Kanser tedavisi görürken yaşam mücadelesini kaybeden Yalcınkaya’nın cenazesi bugün defnedilecek
KANSER HASTASIYDI
Emekli eğitimci, evli ve 6 çocuk babası Nurullah Yalçınkaya(74) 12 torun sahibiydi, Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Yalçınkaya, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yalçınkaya’nın cenazesi bugün (cuma) saat 11:00'de İzmit Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Bolu ili Mengen İlçesi Çubuk Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.