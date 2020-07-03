İşte maaşlara gelecek zam!

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

YÜZDE 5,75 ORANINDA ARTACAK

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.