Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Tem 2020 - 10:41- Yaşam G: 03 Tem 2020 - 10:43

Sepaş Enerji, Devler Liginde İlk 100’de

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği “Fortune 500” araştırmasının sonuçları açıklandı. Sepaş Enerji, listenin 85. sırasında yer alarak, ilk defa katıldığı listede en büyük 100 şirket arasına girme başarısını gösterdi.
mask

İş dünyasının en prestijli dergilerinden Fortune’un 13 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği, Türkiye’nin en başarılı 500 şirketini listeleyen “Fortune 500” araştırması yayımlandı. 2019 yılındaki net satış rakamlarına göre yapılan sıralamada bu yıl, başarı grafiği her geçen gün yükselen Sepaş Enerji de yer aldı.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,8 milyon aboneye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, ilk defa katıldığı araştırmada Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasına girdi. Sepaş Enerji, 2019 yılında gerçekleştirdiği 3.932.548.000TL tutarındaki net satış miktarıyla listede 85’inci sırada kendine yer bulurken, “öz kaynak karlılığı en yüksek şirketler”sıralamasında da 46’ncı olarak başarısını ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, başarıda pay sahibi olan tüm çalışanları kutladı. Poyraz: “Sepaş Enerji’yi, en büyük 100 şirket arasında bulunma başarısına taşıyan ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Gösterdiğimiz başarının artarak süreceğine olan inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi

Fortune 500 hakkında

Fortune 500 Türkiye listesindeki şirketler, 2019’daki net satışlarının büyüklüklerine göre sıralanmışlardır. Net satışlar, yıl içinde ana faaliyetlerle ilgili elde edilmiş hizmet ve diğer gelirleri de kapsamaktadır. Çalışmanın amacı; satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarının belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır.

03 Tem 2020 - 10:41 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Sepaş Enerji, Devler Liginde İlk 100’de mask
Sepaş Enerji, Devler Liginde İlk 100’de
İzmitli oyuncu zayıfladı, işsiz kaldı! mask
İzmitli oyuncu zayıfladı, işsiz kaldı!
Serenay'ın sol parmağındaki yüzük dikkat çekti mask
Serenay'ın sol parmağındaki yüzük dikkat çekti
Ünlü oyuncu sevgilisini darp etti! mask
Ünlü oyuncu sevgilisini darp etti!
Zayıflayan Hadise'ye beğeni yağmuru! mask
Zayıflayan Hadise'ye beğeni yağmuru!
Gebze Center AVM'de 1500 kişi açık hava sineması izledi mask
Gebze Center AVM'de 1500 kişi açık hava sineması izledi
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu

GALERİ

Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL