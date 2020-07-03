İMEAK DTO Kocaeli meclis toplantısını Kabotaj Bayramı'nda yaptı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi (DTO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama törenlerinin ardından, Covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya ilgi büyüktü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Av.Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür Vekili İrfan Cengiz DTO’yu bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

KOCAELİ’DE DENİZ ULAŞIMI

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal Başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında ilk sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin denizlerimizdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz ediyor. Kabotaj hakkıyla, İzmit Körfezi’nde Büyükşehir Belediyemizin başarıyla sürdürdüğü deniz ulaşımının tarafımızdan yapılması imkânına da kavuşmuş olduk. Denizcilerimizin ve bütün hemşerilerimizin Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

SEZER’DEN KUTLAMA

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’ni ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Av.Ali Yıldırım Sezer de meclise hitap etti. Toplantıda konuşma yapan Sezer, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçen tüm denizcilerimizi en içten duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca; denizlerde hayatını kaybeden tüm deniz şehitlerimizi de minnet ve saygıyla yâd ediyorum.” dedi.

DOĞUSEL, VALİ YAVUZ’A BAŞARILAR DİLEDİ

DTO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de konuşmasında şöyle dedi: “Türkiye olarak Covid-19 pandemisiyle mücadele ederken ay başından itibaren normalleşme adına önemli adımlar atıldı. Bizler de belki online olarak son meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tahminim o ki, bundan sonraki meclis toplantımızı maske ve mesafe kurallarına uyarak şube binamızda gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde ilimiz için önemli gelişmeler yaşandı. Kocaeli’de Valilik görevi yapan Sayın Hüseyin Aksoy Aydın’a atanırken, Ordu Valisi Seddar Yavuz ise Kocaeli Valisi oldu. Ülkemizin başarılı valilerinden, bürokratlarından Sayın Seddar Yavuz’u ziyaret etmiştik, kendisine bir de buradan hoş geldiniz diyoruz”

ÇEVRE BAKANI KOCAELİ’Yİ MUTLU ETTİ

“Diğer yandan geçtiğimiz hafta ilimizde gerçekleştirilen koordinasyon kurulu toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum katıldı. Sayın Bakanımız bu toplantıda kentimiz için önemli müjdeler verdi. Bu müjdeler içerisinde kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar birçok başlık vardı. Kocaeli halkının memnuniyetle karşıladığı bu müjdelerin hayata geçeceği günü özlemle bekliyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR BAŞARILI

“Kocaeli’nin özellikle son yıllarda Ankara ile olan güçlü ilişkileri kentimize proje anlamında önemli adımlar attırdı. Elbette ki, bunlardan en önemlisi, Gebze-Darıca Metrosu. Toplam bedeli 5 Milyar TL’yi bulan metro çalışması başta olmak üzere tramvay, yol düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm projelerini Ankara’ya aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz.”

DENİZCİLİK VE KABOTAJIN ÖNEMİ

“Öte yandan çok önemli bir gündeyiz. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz, Türk deniz tarihi açısından büyük bir öneme sahip. 1 Temmuz 1926’da çıkan bir yasa ile Türkiye kendi denizlerinde söz sahibi oldu. Bu tarihten itibaren Türkiye gerçek bir denizci ülkesi oldu. Lozan Antlaşması çerçevesinde Kabotaj Kanunu 1 Temmuz’da yürürlüğe girerken, kanundaki, “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmüyle Türk Denizciliğinde yeni bir dönem başladı. Bu kanunla, akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde mal ve yolcu taşıma hakkı Türkiye’ye verildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi. Şunu ifade etmek mümkün: Bu kanunla beraber denizimizi ve deniz kaynaklarını kullanmaya başladık. Her yıl daha da gelişen bir denizciliğimiz oldu. Büyük limanlar açıldı. Modern tersaneler kuruldu. Dünya ile ticaret bağımız güçlendi. Türk ekonomisine ciddi katkılar sağlandı. Evet, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’dır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı yürekten kutluyorum” dedi.

KOCAELİ İSTATİSTİKLERİ

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 2020 yılı Ocak-Mayıs verilerini de paylaşan Doğusel şöyle devam etti: “Yılın ilk beş ayında en fazla ihracat yapılan gümrük kapımız 3 milyar 811 milyon dolar ile Derince’dir. İzmit Gümrük Müdürlüğü 2 milyar 982 milyon dolar ile ikinci sıradadır. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük müdürlükleri en fazla ithalat değeri sağlayan bölgelerimizdir. Derince 5 milyar 337 milyon, Dilovası 5 milyar 137 milyon dolardır.”

YÜKSEK VERGİ TAHSİLATI

“2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğümüzde 15 milyar 58 milyon TL vergi tahsilatı yapılmıştır. En fazla vergi tahsilatı Derince gümrüğünde olurken Mayıs ayında vergi tahsilatı bir önceki aya göre artmıştır. Liman Başkanlıkları bazında limanlarımıza uğrayan gemi sayısına bakacak olursak; 2020 Ocak-Mayıs döneminde Kocaeli’ne bin 141 Türk bayraklı, 2 bin 381 ise yabancı bayraklı olmak üzere toplam 3 bin 522 gemi geldiğini görüyoruz. İlimiz, ülkemize gelen gemi sayısında ilk sıradadır. Elleçlenen yük istatistiklerinde yine Kocaeli ilimiz birinci durumdadır. İlk 5 ayda 11 milyon 659 bin ton yüklemeye karşılık, 18 milyon 871 bin boşaltma gerçekleştirilmiştir. Türkiye toplamının 205 milyon 122 bin ton olduğu istatistiklerde ilimizin payı % 15’tir” dedi.