Karadılar: Yüreklerimiz hala yangın yeri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karadılar ve yönetimi, Sivas Katliamı’nın 27. yıl dönümünde Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenen anma programına katıldı. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve yönetiminin de katıldığı anma programında CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar, “2 Temmuz 1993, Sivas, Madımak Oteli; ne yazarlara ne şairlere ne de can verenlere değil; tüm insanlığa mezar olmuştur. O gün ruhunu teslim eden 37 canın en görmüş geçirmişi 66 yaşındaki Asım Bezirci, en hayat dolu masumu ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı” dedi.

“SINIRLI BİR DAVANIN PEŞİNDE BIRAKTI”

“Yüreklerimiz hala yangın yeri” diyen Karakadılar, “Süren davalar, temyizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas Katliamı davası zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve partiler ' insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını ' talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Bu olayın arkasındaki azmettiricilerin bulunmamış olması ve hiçbir zanlı hakkında gerekli aramanın yapılmamış oluşu bizi sadece olaydan sonra yakalanan insanlarla sınırlı bir davanın peşinde bıraktı. Bugün bu olayı yaratanlar bulunabilmiş değildir. Bu olayı yönlendirenler, tahrik edenler bulunmuş değildir. Bu nedenle tamamlanmamış bir dava ile karşı karşıyayız. Sivas katliamı Cumhuriyete, demokrasiye, özgür düşünceye ve en önemlisi insanın yaşama hakkına bir saldırıydı. Yüreklerimiz hala yangın yeri” ifadelerinde bulundu.