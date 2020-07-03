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03 Tem 2020 - 11:08- Gündem G: 03 Tem 2020 - 11:11

Kocaeli Kent Konseyi, Vali Yavuz'u ziyaret etti

Kocaeli Kent Konseyi Yönetimi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi
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Kocaeli Kent Konseyi Yönetimi, kısa süre önce Kocaeli Valisi olarak atanarak göreve başlayan Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Kocaeli Kent Konseyi Üyelerinin kendini tanıttığı ziyarette, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz’a görevlerinde başarı temennisinde bulunuldu. Ziyarette, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve Genel Sekreter Gültekin Görüm’e, Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinden Kocaeli Valiği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Enver Düz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Selman Yaray, Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Umut Ongül, Genç İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya, Kadıköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akdoğan, Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik ve Spor Kulübü Üyesi Selçuk Çakır, Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, Kadın Meclisi Başkanı Işıl Bozca ve Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak eşlik etti.

HAYIRLI OLSUN DİLEDİ

Ziyarette konuşan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Vali Yavuz’u tebrik ederek, yeni görevlerinin başta kendileri olmak üzere, Kocaeli ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilediğini iletti. Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden olan Kocaeli’nin daha da gelişmesi, huzurlu ve mutlu bir kent olması için, kentin tüm dinamiklerinin var gücüyle çalıştığını ifade eden Başkan Uyar, Kocaeli Kent Konseyi olarak, en büyük hedeflerinin Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar ile yerel yönetimler arasında köprü vazifesi görmek olduğunu vurguladı. Kocaeli Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren meclis ve çalışma grupları aracılığı ile, kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve etkileşim halinde olduklarını söyleyen Başkan Uyar, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile, görevlerini en iyi ve titiz bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

KENT SORUNLARI ANLATILDI

Kocaeli Kent Konseyi’nin çalışmalarının anlatıldığı ziyarette, Kocaeli Valisi Yavuz, kenti ve kentte yaşayanları ilgilendiren her türlü sorunun çözümünde ve üretilecek yeni projelerde Kocaeli Valiliği olarak Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Vali Yavuz, ziyaretlerinden dolayı Kocaeli Kent Konseyi Yönetimine teşekkür etti. Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinin Vali Yavuz’a tebriklerini iletmeleriyle devam eden ziyaret, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

03 Tem 2020 - 11:08 - Gündem

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