“Sizler halkın sesisiniz, bizler de sizin sesiniz olacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri 12 ilçede başlattığı muhtarlık ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Yıldızlı ve il yönetimi muhtarlık ziyaretlerine Körfez ilçesinde devam etti. CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Körfez Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Erkan Uygun ile beraber yapılan ziyaretlerde mahalle sakinlerinin sorunları masaya yatırıldı.

ATATÜRK’ÜN TARİHİ FOTOĞRAFLARI

CHP’li heyet Körfez’de Yeni Yalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan, ÇamlıtepeMahalle Muhtarı Mehmet Işık, Atalar Mahalle Muhtarı Fitnat Gündüz, Hacıosman Mahalle Muhtarı Sami Zorlu, Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Aslı Ertik’i ziyaret ederek bölge halkının ilettiği talep ve sorunları yerinde dinledi. Başkan Yıldızlı tüm ziyaretlerde muhtarlara Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocaeli ziyaretlerinde çekilmiş tarihi fotoğrafları hediye etti.

SİZ HALKIN SESİSİNİZ BİZLER DE SİZİN

Başkan Yıldızlı, “Mahallelerimizdeki sorunları çözemezsek ülkemizdeki sorunları da çözemeyiz. 12 ilçedeki tüm muhtarlarımızı tek tek ilçe örgütlerimiz ile ziyaretlere başladık. Hiçbir mahalleyi ayırt etmeden, kimsenin siyasi görüşüne bakmadan tüm muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışacak ve sorunların çözümü noktasında temas halinde olacağız. Sorunları çözeceğiz. Çözemediğimiz sorunların hepsini belediye meclislerinde gündeme taşıyacağız. Sizler halkın sesisiniz. Bizlerde sizin sesiniz olacağız” ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞKAN KAÇAR’A AHDE VEFA

Muhtarlık ve çevre esnafların ziyaretlerinin ardından CHP’liler saha çalışmalarını yürüttükleri bölgeye yakın muhitte ikamet eden geçmiş dönem Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar ve ailesini ziyaret etti. Ziyaretten ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Kaçar, CHP Kocaeli İl Yönetimi ve CHP Körfez İlçe Yönetimi’ne teşekkürlerini iletti.