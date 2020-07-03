Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak’ta, Koronavirüs nedeniyle temaslı vakaların tespit edilmesi üzerine Körfez İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın karantinaya alınması kararı alındı. Karar sonrası sokağa giriş çıkışlar yasaklanırken, polis ekipleri ise nöbet tutmaya başladı. karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları Körfez Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.