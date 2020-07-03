Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı basın yayın organlarında yer alan “ekmeğe yüzde 47 zam” haberlerine ilişkin bugün Kocaeli Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BÜTÜN İLLERDE AYNI DEĞİL”

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın da hazır bulunduğu toplantıda zam talebinin ciddiyetten uzak olduğunu belirten Balcı, “Bugün ve dün basında yer alan ekmeğe yüzde 40 zam talebi gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde ekmek fiyatı 2019 yılın 12. ayından bugüne azami fiyat 7 buçuk veya 7.75 olarak uygulanmaktadır. Bu bütün illerde aynı değildir. 6.75 TL uygulayan illerimiz var. Şunu açıklıkla ifade edebiliriz ki ülke genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır 7 buçuk-7.70 seviyesinde uygulanmaktadır. 2011 yılından beri hiçbir yıl fırıncılar odası ve esnafı olarak ülke enflasyonu üzeri bir fiyat artışı söz konusu olmadı. Yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Federasyonumuz gündeminde olan bir talep değildir” dedi.

“VERİMLİLİK DAHA FAZLA”

“Bu sene 21 milyon ton buğday hasadı bekleniyor” diyen Balcı, “15 gün önce federasyonumuzun bütün kurulları yapmış olduğu toplantıda artışlar vs. ele alınmış olup 8 aydır uygulanan fiyatın üzerine çıkmadan yılsonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Un fiyatlarında yüzde 15’lik artış oldu. Konu yakından takip edilmektedir. Bu seneki gerçekleştirilecek hasatta herhangi bir hastalık söz konusu değildir. Bu seneki hasatta 21 milyon ton buğday hasadı bekleniyor. Verimlilik geçen yıla göre daha fazla. Unda tekrar zam olacakmış o yüzden yüzde 40 ifadesi son derece talihsiz bir açıklamadır” ifadelerinde bulundu.

“BU ARTIŞI BİLE AFAKİ BULUYORUZ”

“Hiçbir zaman kolayı seçmedik” diyen Balcı, “Mayada yüzde 50’lik bir artış oldu. İlgili bakanlık veya federasyon çalışma yapmamış olsaydı bugün mayanın kolisi 130-140 TL olacaktı. 2018’in ağustos ayında un fiyatları 140 liraya dayanmıştı çünkü sanayiciler ihracata yönelmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda 2018’in sonuna doğru 100 lira seviyelerine geldi. Değil gelecek artışı kabul etmek bu artışı bile afaki buluyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Fırıncı esnafı olarak hiçbir zaman kolayı seçmedik. Girdiler artınca hemen ekmeğe yansıtalım demedik. Artışın sebebini araştırıp buna göre araştırma yaptık” dedi.

YEREL YÖNETİMLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Merdiven altı fırınlar ile ilgili yerel yönetimleri göreve çağıran Balcı, “Bulunduğunuz ilde fırın enflasyonunun önüne geçemiyorsanız, fırındaki üretim düşüyorsa maliyetlerin artması kaçınılmazdır. Yüzde 60 da fiyat arttırsanız yeterli olmayacaktır. Ruhsat yönetmeliğine aykırı faaliyet gösteren işletmeler için yerel yönetimleri göreve çağırıyoruz. Yönetmelikteki her bir maddenin gerekçesi vardır. Bina altındaki fırına siz izin verirseniz bir patlama meydana geldiğinde bütün insanların hayatını etkiler. Ekmeği hijyen ve sağlıklı ortamda üretmemiş olursunuz. Merdiven altında üretim yapanlar gerçek esnafa da zarar vermekte; tüketici olan halkımıza da fiyatta zarar vermektedir. 2018 yılından bu yıla kadar ekmekte enflasyon altında artışı gerçekleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

“GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Balcı son olarak, “Fiyat artışları olduğunda biz kamuoyuna paylaşmadan önce ilgili kurumlarla çalışma yapıp, neticesine göre sizleri bilgilendiriyoruz. Yarın herhangi bir hammadde arttı diye basın toplantısı yapıp açıklama yapmayı da doğru bulmuyoruz. Çalışmaların neticesini bekleyip en makul durum neyse onu gerçekleştiriyoruz. Halkımızın ekmek fiyatında tereddüt olması gereken hiçbir şey söz konusu değil. Yılsonuna kadar bu fiyatı çok olağanüstü bir durum olmaması durumunda değiştirmemeyi düşünüyoruz. Yüzde 40 açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır; biz buna izin vermeyiz” dedi. Bilindiği gibi Kocaeli’de kilogram fiyatı 7 lira 60 kuruş. Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı toplantıda herhangi bir artışın olmayacağını belirtti.