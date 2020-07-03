"Otoparklar sudan ucuz olacak"

Kocaelispor başta olmak üzere şehrin sportif dinamiklerine finansal destek sağlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın himayelerinde kurulan Kocaeli Sporu Sevenler Derneği yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi
BASINLA TANIŞTILAR…
Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı AŞ’ye bağlı Maide Kafe Restoran’daki toplantıya Kurucu Başkan Celal Kavaz, dernek yöneticileri Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Av. Özhan Kurt, Öğretim Üyesi Ayhan Orhan, İş İnsanı Hamza Bostan ve İş İnsanı Kerim Bayramoğlu katıldı. Başkan Kavaz basın mensuplarının sorularına açıklık getirirken işletecekleri Perşembe Pazarı ve Ormanya’daki otoparklarla ilgili fiyatları duyurdu ve otoparkları bu hafta sonu faaliyete sokabileceklerini belirtti.
KOCAELİSPOR’A BAĞLI DEĞİLİZ
Kocaeli Sporu Sevenler Derneği Kurucu Başkanı Celal Kavaz, Kocaelispor’a bağlı bir dernek olmadıklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: Derneğimizin adı Kocaeli Sporu Sevenler Derneği. Yani Kocaelispor Kulübü’ne bağlı bir dernek değiliz. Önceliğimiz tabii ki kentimizin lokomotifi Kocaelispor’dur. Ancak sporda başarılı olmak için faaliyet gösteren, rant değil, samimi bir şekilde spora hizmet eden kulüplerimize bütçemiz el verdiğince destek olacağız.
BÜYÜKAKIN’A SUNACAĞIZ
Eğer belirlediğimiz fiyatlar ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükakın onay verdiğinde bu hafta sonu otoparkları hayata geçireceğiz. Fiyatlandırmamız şu şekilde olacak. 370 araç kapasitesine sahip Ormanya için hususi günlük araçlar 15 lira, 25 kişilik ticari araçlar 30 lira, 45 kişilik ticari araçlar için ise 50 lira olacak.
ŞİMDİLİK NAKİT, SONRA KART
Yaklaşık 700 araç kapasiteli Perşembe Pazar alanındaki otopark ile ilgili fiyatlar da şu şekilde. 1 ile 4 saat 5 lira, tam gün 10 lira, aylık abonelik ise 120 lira olacak. Pazar günleri ücretlendirme olmayacak, pazartesi sabahı 8 itibari ile ücretlendirmeye devam edilecek. Bu arada Perşembe Pazar alanında ücretsiz bir park alanımız da olacak. Şu an için nakit para geçecek. Gerekli olan teknik donanımlar sağlandığında ise kartlarla da ücretlendirme alınabilecek.
FARKLI PROJELERİMİZ DE OLACAK
Dernek olarak Kocaelispor taraftarı olan üniversite öğrencilerimize istihdam sağlamayı planlıyoruz. Tabii ki ileriki süreçte farklı fikirler de oluşacaktır. Bu konuda bol bol fikir alışverişinde bulunacağız. Şunu tekrar etmek istiyorum. Kocaelispor Kulübü’müze bağlı bir dernek değiliz. Önceliğimiz tabii ki Kocaelispor ama Kocaeli’deki spor kulüplerimize de olabildiğince ulaşmak istiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kocaelili - Belediye otopark ücreti alsın kabul. Ama futbol kulübü için alınan para haram olsun...
Tekin 41 - RANTINIZ HAYIRLI OLSUN.
İzmi̇tli̇ - NİYE KAMUNUN YERİNE OTOPARK PARASI VERİYORUM.EĞER BÖYLE UYGULANSIN AKP YE OY MOY YOK.
Selahattin Büyük - Bu nasıl iş anlamadım, ilk.önce basından takip ettiğim kadarıyla, kocaelispora gelir sağlama amaçlı projeler kapsamında otoparklar düşünülmüş tü, şimdi kocaelide bütün kulüplere öğrencilere adeta burs nşteliğinde sçdestek sağlanacak deniyor, Lütfen kocaelisporla oynamayın, otoparklar kocaelispora devredilecekti 5 yıllığına, ne oldu, birileri yine kıcaelispor üzerinden nemalanacak, dernek nerden çıktı, sayın büyükakın umarım yazımı okur daha dikkatli ve daha sağlıklı, kocaelispora faydalı bir.iş yapmak üzere projenizi sahiplenir kocaelisporumuzu ayağa kaldıracak kendi ayakları üzerinde duracak bir kulüp yapısına kavuşturursunuz, kocaeli kenti size inandı, eminim sizde bu inancı boşa çıkarmaz kocaeli halkını sükutu hayale uğratmazsınız, unutulmamalıki kocaelispor 2. Lige çıktı, dış transferde para lazım, geçmişten kalan sırp kulübüne hala ödenmesi gereken trasfer boru ödenemiyor, sayın büyükakın kocaelispor bir.ivme kazandı, lğtfen kocaelispora kıymayın, saygılarımla..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.