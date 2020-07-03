"Otoparklar sudan ucuz olacak"

Kocaelispor başta olmak üzere şehrin sportif dinamiklerine finansal destek sağlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın himayelerinde kurulan Kocaeli Sporu Sevenler Derneği yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

BASINLA TANIŞTILAR…

Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı AŞ’ye bağlı Maide Kafe Restoran’daki toplantıya Kurucu Başkan Celal Kavaz, dernek yöneticileri Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Av. Özhan Kurt, Öğretim Üyesi Ayhan Orhan, İş İnsanı Hamza Bostan ve İş İnsanı Kerim Bayramoğlu katıldı. Başkan Kavaz basın mensuplarının sorularına açıklık getirirken işletecekleri Perşembe Pazarı ve Ormanya’daki otoparklarla ilgili fiyatları duyurdu ve otoparkları bu hafta sonu faaliyete sokabileceklerini belirtti.

KOCAELİSPOR’A BAĞLI DEĞİLİZ

Kocaeli Sporu Sevenler Derneği Kurucu Başkanı Celal Kavaz, Kocaelispor’a bağlı bir dernek olmadıklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: Derneğimizin adı Kocaeli Sporu Sevenler Derneği. Yani Kocaelispor Kulübü’ne bağlı bir dernek değiliz. Önceliğimiz tabii ki kentimizin lokomotifi Kocaelispor’dur. Ancak sporda başarılı olmak için faaliyet gösteren, rant değil, samimi bir şekilde spora hizmet eden kulüplerimize bütçemiz el verdiğince destek olacağız.

BÜYÜKAKIN’A SUNACAĞIZ

Eğer belirlediğimiz fiyatlar ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükakın onay verdiğinde bu hafta sonu otoparkları hayata geçireceğiz. Fiyatlandırmamız şu şekilde olacak. 370 araç kapasitesine sahip Ormanya için hususi günlük araçlar 15 lira, 25 kişilik ticari araçlar 30 lira, 45 kişilik ticari araçlar için ise 50 lira olacak.

ŞİMDİLİK NAKİT, SONRA KART

Yaklaşık 700 araç kapasiteli Perşembe Pazar alanındaki otopark ile ilgili fiyatlar da şu şekilde. 1 ile 4 saat 5 lira, tam gün 10 lira, aylık abonelik ise 120 lira olacak. Pazar günleri ücretlendirme olmayacak, pazartesi sabahı 8 itibari ile ücretlendirmeye devam edilecek. Bu arada Perşembe Pazar alanında ücretsiz bir park alanımız da olacak. Şu an için nakit para geçecek. Gerekli olan teknik donanımlar sağlandığında ise kartlarla da ücretlendirme alınabilecek.

FARKLI PROJELERİMİZ DE OLACAK

Dernek olarak Kocaelispor taraftarı olan üniversite öğrencilerimize istihdam sağlamayı planlıyoruz. Tabii ki ileriki süreçte farklı fikirler de oluşacaktır. Bu konuda bol bol fikir alışverişinde bulunacağız. Şunu tekrar etmek istiyorum. Kocaelispor Kulübü’müze bağlı bir dernek değiliz. Önceliğimiz tabii ki Kocaelispor ama Kocaeli’deki spor kulüplerimize de olabildiğince ulaşmak istiyoruz.