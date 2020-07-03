"Körfez'de karantina uygulaması yok"

Körfez'de kurumlar olarak uyulması gereken kurallara en üst düzeyde uyduklarını; sağlık müdürlüğü olarak üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Utangaç; ' Sadece kurumların kurallara uyması yetmez. Her bir birey kendisine düşen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmelidir. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde vazife yapan 'Sağlık Kurulu' tarafından belirtilen kurallara herkesin uyması gerekir. Sağlık Kurulu'nun ve sağlık bakanımızın tavsiyeleri dışında söylenenlere riayet edilmemelidir. Her mesleğin uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Meslek sahipleri de bu kurallara harfiyen uyması gerekir' dedi.

'ÇOCUKLARA DİKKAT EDELİM'

Yapılan araştırmalar gelen vakalara bakıldığı zaman çocukların virüsü bulaştırmada çok etkili olduklarını tespit ettiklerini belirten Utangaç; ' Çocuklarımız, hiç bir kurala uymadan sokaklarda; oyun alanlarında; site içlerinde oyun oynamaktadırlar. Temas neticesinde virüs taşıma ihtimalleri çok yüksek. Bu yüzden çocuklarımız mümkün oldukça dışarı çıkmaması gerekir. Dışarı çıkan çocuklara mutlaka aileleri sahip çıkmalı; kontrol etmeli; tedbirlere mutlak suretle uyması sağlanmalıdır."dedi.

KÖRFEZ ÇOK HASSAS

Virüsün yayılması bakımından Körfez'in çok hassas bir yerleşim biriminde olduğunu belirten Utangaç; "Önemli geçiş güzergahları burada bulunmaktadır. Ayrıca ikametgahı burada olmasına rağmen çevre illerde ve limanlarda çalışan işçi sayısı çok fazla. Bu durumlar virüsün yaygınlaşmasına neden oluyor. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekir. Her bir birey 'ben pozitif durumdayım' diye düşünmeli ve gerekli tedbirleri alarak maske, mesafe, temizlik kuralına en üst düzeyde dikkat etmelidir."dedi.

KÖKÜ KAZINANA KADAR

Korona virüs musibetinin kökü kazınana kadar maske, mesafe, temizlik kuralına her bireyin uyması gerektiğini vurgulayan Utangaç; ' Bir bireyin ihmali, bütün toplumu ilgilendirmektedir. Hiç kimse 'bana bir şey olmaz' dememeli; kendi ve toplumun sağlığını tehlikeye atmamalı; en üst düzeyde uyulması gereken tedbirlere uymalıdır. Bu virüsün kökü kazınana kadar herkesin hayatına dikkat etmesi gerekiyor. Virüsün yayılmasında en iyimser ve zayıf nokta tedbirsizlik ve iyimserlik olabilir. Bu yüzden tedbirli iyimser olmamız şarttır. Tedbirlere uyarsak; sağlık sorunu hiç kimse yaşamaz. Virüsün etkisinin azaldığı konusunda ki fikir çok yanlıştır. Normal olan şey; tedbirin kendisidir. Yaz, rehavete insanları düşürmemelidir. kontrollü sosyal hayat; hayatımızın parçasıdır."dedi.

BELİRTİ GÖSTERİNCE

Her hangi bir vatandaş kendisinde virüs ile ilgili belirtilere rastladığı zaman kendi özel aracı ile mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirten Utangaç; "Kendisinde virüs ile ilgili belirtileri gösteren vatandaşlar kendi özel araçlarıyla sağlık kuruluşuna gidebilirler. Bizlerden destek isteyebilirler.112 Acil yardımdan destek isteyebilirler. Kesinlikle toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerekiyor. Ayrıca her birey dışarıdan evine gittiği zaman elini çok iyi bir 20 saniye en az elini yıkaması gerekir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bol bol sebze-meyve yemelidir."dedi.

KÖRFEZ'DE KARANTİNA UYGULAMASI YOK

Bu gün itibariyle Körfez'de karantina uygulaması yapılan hiç bir yerini olmadığını ancak izolasyon uygulamasının bulunduğunu belirten Utangaç," karantina uygulaması şu an itibariyle yok. Ama izolasyon uygulamamız devam ediyor. Pozitif vaka tespit edilen hastalarımız hastanelerimizde ve yurtlarımızda tedavi altına alınıyor. Evde tedavi yöntemimiz yoktur. Mutlaka ya hastane de ya da yurtta tedavi ediyoruz. Şuanda Körfez'de vaka sayımız, arzu etmediğimiz bir düzeydedir. Bu vaka sayısını sıfır noktasına getirene kadar herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kurallara uymayanlara cezalar verildi; bundan sonra da verilecektir. hiç bir kimsenin bir başkasının hayatını riske atmaya hakkı yoktur, buna da müsaade edilmeyecektir."dedi.

TOKALAŞMA SARILMA YOK

Utangaç, 'Tokalaşmak yok. Sarılmak yok. Arkamız, önümüz, sağımız, solumuz her yönden en az 1,50 metre kuralına uygun olmalıdır. Toplu alanlarda bulunmamız gerekiyor. Pazar alanlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Toplu alış veriş mekanlarına dikkat etmemiz gerekiyor. zorunlu olmadıkça toplu alanlardan kaçınmamız gerekiyor. Biz, bilinçli olursak inanın bu virüsü yok ederiz. Ama rehavete kapılırsak; bedelini ağır öderiz."dedi.