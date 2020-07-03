Kocaeli’den iki avukat, iki farklı talep

TBMM Adalet Komisyonu'nda dün başlayan "çoklu baro" teklifinin görüşmeleri sürerken Kocaeli Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda baro başkanı dün TBMM’ye giderek meclis önünde beklemeye başladı. Candemir konuyla ilgili olarak, “Milli egemenliğimizin tezahür ettiği yerde TBMM’nin önünde bekliyoruz. Baro başkanlarımızı Gazi Meclis’in önünde bekletmeyin. Meclise alın, 3 temsilcimiz Adalet Komisyonu’nda konuşsun, dönüşümlü olarak komisyon görüşmelerini takip edelim dedik. Reddettiler” dedi.

BARO BİNASINA AFİŞ

Candemir’in açıklama yaptığı sırada AKP MKYK Üyesi ve avukat Emine Zeybek, görüşmelerden fotoğraf paylaşarak, “Barolarımızı ideolojik yapıların baskısından kurtarmak için, özgür ve hür baro yapısı için hazırladığımız yasa teklifini TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmek üzere salondaki yerimizi aldık” ifadelerinde bulundu. Bir diğer yandan harekete destek olmak amacıyla Kocaeli Barosu’na “Özgür savunma, tarafız ve bağımsız yargı için ‘Çoklu Baro’ya hayır” yazılı afiş asıldı.