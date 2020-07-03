Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Tem 2020 - 13:01- Spor G: 03 Tem 2020 - 13:03

 M.Başakşehir Berkay Özcan ile devam dedi

Süper Lig lideri M.Başakşehir, sezon başında Hamburg'dan kiralanan Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
mask

Süper Lig lideri M.Başakşehir, sezon başında Hamburg'dan kiralanan Kandıralı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdüren M.Başakşehir, bir yandan yeni sezon yapılanması için çalışıyor. Kulüpten yapılan açıklamayla, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu. Açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır. Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Turuncu-lacivertliler ile toplamda 23 maça çıkan Berkay Özcan, gol ya da asist üretemedi.

03 Tem 2020 - 13:01 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Zorlu maçta Alper Çetin görev aldı mask
Zorlu maçta Alper Çetin görev aldı
Nazım Gülay: Nice şampiyonluklara mask
Nazım Gülay: Nice şampiyonluklara
Alihan gitti, yoksa Dinçel ile ilgili karar olumsuz mu ?.. mask
Alihan gitti, yoksa Dinçel ile ilgili karar olumsuz mu ?..
Adnan Sak: Eğer bayramsa daha iyi kutlanmalı mask
Adnan Sak: Eğer bayramsa daha iyi kutlanmalı
Yakup Alkan vedasında yönetime teşekkür etmedi mask
Yakup Alkan vedasında yönetime teşekkür etmedi
Toplantıda şampiyonluk primi tepkisi !.. mask
Toplantıda şampiyonluk primi tepkisi !..
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu

GALERİ

Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL