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03 Tem 2020 - 13:07- Gündem G: 03 Tem 2020 - 13:16

Patlama ile ilgili flaş uyarı!

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal gaz uyarısında bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasıyla ilgili kimyasal gaz uyarasında bulundu. Kınık, “Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip, kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz” dedi.

03 Tem 2020 - 13:07 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Tekin 41 - BIRAKIN SAFSATAYI.NEREDE YANGIN UCAKLARIMIZ.?????.3 TANE BAKAN GIDECEKMIS OLAY YERINE.LAF COK ICRAAT YOK.NEREDE UCAKLAR SAYIN PAKDEMIRLI KONUSUN .MIKROFON SIZDE.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Temmuz 14:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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