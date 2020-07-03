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03 Tem 2020 - 13:11- Gündem G: 03 Tem 2020 - 13:26

AKP’li isim, DEVA’ya geçenlere başarılar diledi

AKP İl Yöneticisi ve TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz, Deva Partisi İl Başkanı olarak duyurulan Adem Koç ve Zekeriya Özak’a hoşgörülü olmak zorundayız diyerek Deva Partisi’ne geçenlere başarılar diledi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi’nin Kocaeli İl Başkanı, AKP kurucularından Adem Koç olurken, Büyükşehir Belediyesi’nde Başkanvekili ve İmar Bayındırlık Komisyon Başkanı olarak görev yapan Zekeriya Özak da Ankara’ya giden isimler arasında yer aldı. Konuyla ilgili AKP İl Yöneticisi ve TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“BU KENTİN KIYMETLİ BİR DEĞERİ”

Yılmaz yaptığı paylaşımda, “Bizler yarından sonra da bu topraklarda yaşamaya, birbirimizin düğününe katılıp, birbirimizin cenazesine omuz vermeye devam edeceğiz inşallah. Birbirimize hoşgörülü olmalıyız. Makam ve mevkiler geçici, aslolan yürek makamında kalabilmek, hatırlanmak ve dua alabilmek. Sırf sizinle aynı partide değil diye ya da yeni kurulan partiye geçti diye; daha önce abi, başkan veya reis dediğiniz insanlara hain yaftası yapıştırmayın lütfen. Hoşgörülü olmak zorundayız. Bu minvalde yeni kurulan partide il başkanı olan Adem Koç ağabeye başarılar diliyorum. Bu kentin kıymetli bir değeridir. Aynı hisleri Zekeriya Özak ağabeyim içinde duyuyorum. Rabbim haklarında en hayırlı ne ise onu nasib etsin onlara” ifadelerine yer verdi.

03 Tem 2020 - 13:11 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - SENI TEBRIK EDIYORUM.HELAL OLSUN.BENIM BIR PARTI GORUSUM YOK.TUM AKP LILER SENDEN BIRAZ FEYZ ALSIN.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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