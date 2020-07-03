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03 Tem 2020 - 13:55- Gündem G: 03 Tem 2020 - 13:59

Yaralı sayısı 56’ya ulaştı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şu ana kadar intikal eden bir can kaybı olmadığını, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini ve hastanelere intikal ettirildiğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir" dedi.

03 Tem 2020 - 13:55 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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