Havai fişek fabrikası yangını böyle görüntülendi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne seriyor. Öte yandan fabrika içinde patlamalar hala devam ediyor. Ekipler, patlamalar devam ettiği için müdahalede zorluk yaşıyor. Yangına havadan müdahale edilmesi için girişimler başladı.