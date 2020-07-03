Twitter’da bu 3 kelimenin kullanılması yasaklandı

Twitter George Floyd'un anısına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce George Floyd protestocularına karşı Donald Trump'ın şiddet içerikli tweet'lerine etiket koyan Twitter, şimdi ise programa diline el attı. Bu konudaki açıklama Twitter'ın mühendislik departmanından geldi.
TWİTTER ÜÇ KELİMEYE SON VERDİ
Twitter mühendis departmanı, kendi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda 'köle', 'sahip' ve 'kara liste' gibi kelimelerin kullanımına son verildiği açıklandı. Yani Twitter mühendislik ekibi, bundan böyle şirket içinde bu üç kelimeyi kullanmayacak.
'DEĞERLERİMİZİ YANSITMIYOR'
'Kelimeler Önemlidir' hashtag'iyle paylaşılan mesajda 'Twitter'da, kodlarımızda kullandığımız dil şirket olarak değerlerimizi yansıtmıyor ve hizmet verdiğimiz kişileri temsil etmiyor. Bu yüzden bu dili değiştirmek istiyoruz.'' denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.