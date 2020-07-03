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03 Tem 2020 - 14:31- Gündem G: 03 Tem 2020 - 14:34

Halı sahalarının açılmasını istiyorlar

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız Pandemi sürecinde kapalı olan halı sahaların işletmecileri Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ile görüştü. İşletmeciler bu süreçte mağdur olduklarını ve halı sahaların kısa süre içerisinde açılmasını talep etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Halı Saha Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Celal Çitçi ve federasyona üye halısaha işletmecileri İl Spor Müdürlüğüne giderek yaşadıkları zor sürecin sona ermesi talebinde bulundular. İşletmeciler önce valiliğe giderek Vali Seddar Yavuz ile görüşmek istedi fakat randevu almadıkları gerekçesiyle Yavuz ile görüşemeyince halısaha işletmecileri İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar'a yönlendirildiler. Çintimar halısaha işletmecileriyle 42 Evler'de bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki konferans salonunda görüştü ve dertlerini dinledi. Halı saha işletmecileri hem valilikte hem de gençlik spor il müdürlüğünde sorunlarının çözümüne dair dilekçe verdi.

68 HALI SAHAMIZ 4 AYDIR KAPALI

İşletmecilerle görüşen İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar konuyu İl Sağlık Müdürü ile görüşeceğini ve sorunların ortadan kaldırılması adına çalışacaklarının altını çizerek, "Sorun artık, bizim sorunumuzdur. Bugünden itibaren çözüm arayışı içerisinde olacağız" dedi. Halı Saha Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Celal Çitçi görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde kapalı olan halısahalarımızın açılması için gerekli mercilerle görüştük.  Konu İl Pandemi Kuruluna götürülecek. Biz halı sahalarımızın yakın zamanda açılmasını istiyoruz. Konuyla ilgili olarak dilekçelerimizi sunduk. İl genelinde Belediye hariç özel işletmecilere ait 68 tane halı sahamız var. İşletmeler 4 aydır kapalı. Çalışanların ücreti, halısahaların kiraları gibi birçok gider kalemimiz var ama gelirimiz yok. Futbolun beşiği halı sahalardır. Halı sahalarımızın açılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

03 Tem 2020 - 14:31 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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