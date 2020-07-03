DARICA G.B. de boynu bükük olarak dağıldı

Fiziksel olarak hazır duruma gelen 3.Lig 3.Grup temsilcisi Darıca G.B., liglerin iptal kararıyla beraber dün dağıldı. Sarı Yeşilliler, TFF’nin iptal kararı sonrasında dağılma kararı aldı. Edinilen bilgilere göre Kulüp Başkanı Arif Gülen dün takımla bir toplantı yaptı ve teknik heyet ile futbolcularla helalleşti ve vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Futbolculara ödeme yapan başkan Gülen’in, yeni sezona kadar düşüncelerini takımla paylaşması bekleniyor.