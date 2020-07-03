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03 Tem 2020 - 14:35- Spor G: 03 Tem 2020 - 14:37

Yolunuz açık olsun şampiyonlar !..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü milli judocuları ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 önlemleri kapsamında 13 Mart tarihinden itibaren antrenmanlara kısa süreli ara vermişti. Şampiyon judocular kontrollü hayat kapsamında çalışmalarına başlayıp milli takım kampına çağrıldı
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Kontrollü hayat düzeni kapsamında Judo milli takımı olimpik kadroda bulunan mavi beyazlı sporculardan erkeklerde Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan kadınlarda Merve Azak ve Tuğçe Beder federasyondan gelen talimat ile milli takım kampına katılmak üzere yola çıkacak.

KAMP 25 GÜN SÜRECEK

5-31 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Clarion Hotel’de düzenlenecek olan kampa Judo Büyükler Türk Milli takımı Olimpik kadrosunda bulunan sporcular ve milli takım antrenörleri katılacak. 25 gün sürecek olan kamp boyunca sporcuların koronavirüs sebebiyle eksik kalan teknik ve kondisyon antrenmanları tamamlanacak.

03 Tem 2020 - 14:35 - Spor

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