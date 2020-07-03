Yolunuz açık olsun şampiyonlar !..

Kontrollü hayat düzeni kapsamında Judo milli takımı olimpik kadroda bulunan mavi beyazlı sporculardan erkeklerde Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan kadınlarda Merve Azak ve Tuğçe Beder federasyondan gelen talimat ile milli takım kampına katılmak üzere yola çıkacak.

KAMP 25 GÜN SÜRECEK

5-31 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Clarion Hotel’de düzenlenecek olan kampa Judo Büyükler Türk Milli takımı Olimpik kadrosunda bulunan sporcular ve milli takım antrenörleri katılacak. 25 gün sürecek olan kamp boyunca sporcuların koronavirüs sebebiyle eksik kalan teknik ve kondisyon antrenmanları tamamlanacak.