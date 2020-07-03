Yıl 1999… Asrın felaketini yaşayan Kocaeli çok zor günlerden geçiyor. Binlerce insanın bir anda kaybolduğu bu acı zamanda şehir dışı göçler de yaşandı. Antalya da ilimizden göç için tercih edilen yerlerdendi. Özellikle Lara – Kundu bölgesi çok sayıda Kocaelili depremzedeleri ağırladı. ASTAD yani Antalyaspor Taraftarlar Derneği depremzedelerimiz için çok önemli destekler sağladı. Bu yardımlar esnasında Kocaelisporlu depremzedelerle güzel vakitler geçirildi ve ilk temas o günlerde başladı.
DENİZLİ DEPLASMANINA BİZİM İÇİN GİTTİLER
TFF, Kocaelispor’a tüm hakları baki kalmakla birlikte isterlerse Süper Lig’de oynamamasını belirtmesine karşın Kocaelispor Kulübü İsmetpaşa’nın o kutsal zeminine çıkarak şehrin moral kaynağı oldu. Kocaelispor’un o sezon Denizlispor deplasmanı vardı. Yeşil Siyahlı taraftarlar o deplasmana organizasyon yapamadı ancak Antalyaspor taraftarı, kendi maçlarına gidermiş gibi bir araya geldi, Denizli’ye gitti ve Kocaelispor’u o maçta yalnız bırakmadı.
İLELEBET SÜRECEK
Antalya’da yaşayan ve hepimizin “Tehlike” olarak bildiği Serkan Toprakoğlu ile birkaç İzmitli dost, Antalyasporlularla Denizli’de birlikteydi. Tehlike Serkan’ın yeğeni Berk Çoraylı aynı zamanda da Red Soldiers grubunun da başkanıydı. Bu samimiyet yerini dostluğa ve daha da ötesinde kardeşliğe kadar götürdü. Bu kardeşlik karşılıklı jestlerle yıllardır sürüyor. Maçların 7 ve 41. dakikalarında tezahüratlar yapılıyor. Hangi kulübün başı sıkışırsa bir kardeş eli mutlaka uzatılıyor. İbret olacak bu kardeşliğin ilelebet sürmesi temennisi ile… İyi ki doğdun canım kardeşim!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.