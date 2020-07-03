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03 Tem 2020 - 14:36- Spor G: 03 Tem 2020 - 14:38

İyi ki doğdun canım kardeşim !..

Kocaelispor’un can kardeşi Antalyaspor’un bugün doğum günü. Kocaelispor ile aynı yaştan olan Kırmızı Beyazlı kulüp 2 Temmuz 1966’da kuruldu. Kardeşimiz Antalyaspor’un yeni yaşını en samimi duygularımızla tebrik ederiz
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Yıl 1999… Asrın felaketini yaşayan Kocaeli çok zor günlerden geçiyor. Binlerce insanın bir anda kaybolduğu bu acı zamanda şehir dışı göçler de yaşandı. Antalya da ilimizden göç için tercih edilen yerlerdendi. Özellikle Lara – Kundu bölgesi çok sayıda Kocaelili depremzedeleri ağırladı. ASTAD yani Antalyaspor Taraftarlar Derneği depremzedelerimiz için çok önemli destekler sağladı. Bu yardımlar esnasında Kocaelisporlu depremzedelerle güzel vakitler geçirildi ve ilk temas o günlerde başladı.

DENİZLİ DEPLASMANINA BİZİM İÇİN GİTTİLER

TFF, Kocaelispor’a tüm hakları baki kalmakla birlikte isterlerse Süper Lig’de oynamamasını belirtmesine karşın Kocaelispor Kulübü İsmetpaşa’nın o kutsal zeminine çıkarak şehrin moral kaynağı oldu. Kocaelispor’un o sezon Denizlispor deplasmanı vardı. Yeşil Siyahlı taraftarlar o deplasmana organizasyon yapamadı ancak Antalyaspor taraftarı, kendi maçlarına gidermiş gibi bir araya geldi, Denizli’ye gitti ve Kocaelispor’u o maçta yalnız bırakmadı.

İLELEBET SÜRECEK

Antalya’da yaşayan ve hepimizin “Tehlike” olarak bildiği Serkan Toprakoğlu ile birkaç İzmitli dost, Antalyasporlularla Denizli’de birlikteydi. Tehlike Serkan’ın yeğeni Berk Çoraylı aynı zamanda da Red Soldiers grubunun da başkanıydı. Bu samimiyet yerini dostluğa ve daha da ötesinde kardeşliğe kadar götürdü. Bu kardeşlik karşılıklı jestlerle yıllardır sürüyor. Maçların 7 ve 41. dakikalarında tezahüratlar yapılıyor. Hangi kulübün başı sıkışırsa bir kardeş eli mutlaka uzatılıyor. İbret olacak bu kardeşliğin ilelebet sürmesi temennisi ile… İyi ki doğdun canım kardeşim!

03 Tem 2020 - 14:36 - Spor

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