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03 Tem 2020 - 14:37- Spor G: 03 Tem 2020 - 14:38

Nurettin Kabalak: Gururluyuz

Kocaelispor’un deneyimli kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür etti ve bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi
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Nurettin Kabalak açıklamasında “Maçları sahada kazanmadan önce zihinde kazanmak zorundasınız. Bunu başarırsanız zafere giden yol kısalır. Kocaelispor ile başarılı sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Baştan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, kulüp başkanımıza ve yöneticilerimize, bizleri maç bitimine kadar sonsuz destekleyen büyük taraftarımıza, kulüp personeline, şampiyonlukta bütün mesaisini takımın başarısı için harcayan teknik ekibimize, şampiyonluğun büyük pay sahibi futbolcu kardeşlerimize ve Kocaelispor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

03 Tem 2020 - 14:37 - Spor

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