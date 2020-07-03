Nurettin Kabalak: Gururluyuz

Nurettin Kabalak açıklamasında “Maçları sahada kazanmadan önce zihinde kazanmak zorundasınız. Bunu başarırsanız zafere giden yol kısalır. Kocaelispor ile başarılı sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Baştan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, kulüp başkanımıza ve yöneticilerimize, bizleri maç bitimine kadar sonsuz destekleyen büyük taraftarımıza, kulüp personeline, şampiyonlukta bütün mesaisini takımın başarısı için harcayan teknik ekibimize, şampiyonluğun büyük pay sahibi futbolcu kardeşlerimize ve Kocaelispor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.