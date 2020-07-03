Nurettin Kabalak: Gururluyuz

Nurettin Kabalak açıklamasında “Maçları sahada kazanmadan önce zihinde kazanmak zorundasınız. Bunu başarırsanız zafere giden yol kısalır. Kocaelispor ile başarılı sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Baştan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, kulüp başkanımıza ve yöneticilerimize, bizleri maç bitimine kadar sonsuz destekleyen büyük taraftarımıza, kulüp personeline, şampiyonlukta bütün mesaisini takımın başarısı için harcayan teknik ekibimize, şampiyonluğun büyük pay sahibi futbolcu kardeşlerimize ve Kocaelispor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.