Genç antrenör evleniyor!..

İlimizin başarılı antrenörlerinden Volkan Ertuğ evliler kervanına adını yazdırıyor. Genç teknik adam hayatını Buket Hanım ile birleştiriyor. Buket ve Volkan’ın düğünü yarın (Pazar) İzmit Mevlana Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Buket ve Volkan, akşam 19.00’da başlayacak olan cemiyetleri için tüm eş dost ve akrabalarını bekliyor.