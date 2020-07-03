80'lerin Süper Lig efsaneleri, şimdi 2.Lig'de buluşuyor

1980’li yıllarda, o zamanki adıyla 1.Lig, şimdiki adıyla Süper Lig’in yıldızı olan takımlar, şimdi bir alt lig değil, tam iki alt ligde, yani 2.Lig’de buluşuyor. Samsunspor bir üst lige, yani 1.Lig’e yükselirken, 1.Lig’den düşen Adanaspor ve Eskişehirspor ile birlikte geçen yıl düşen Karabükspor ve yıllardır çıkamayan Sakaryaspor ile Kocaelispor efsanesi karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
MANİSA VE SARIYER DE VAR…
Bir zamanlar Süper Lig’de oynamış olan Manisa ile Sarıyer de, şimdi 2.Lig’de mücadele eden takımlar arasında yer alıyor. Özellikle tam 10 yıldır kaşı karşıya gelmediğimiz Sakaryaspor ile yeniden buluşmamız, daha şimdiden ateşi yükseltiyor. Sakaryaspor ile sezon başı Adapazarı’nda oynanan özel maç, buzları eritmişti, ama lig ortamı tabii ki bambaşka oluyor. Dünya derbileri arasında yer alan Kocaelispor-Sakaryaspor maçı bakalım fikstür sonrası bu yıl gerçekleşecek mi ?.. Sakarya’nın bir üst lige alınma olasılığı da sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.