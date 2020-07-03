Kocaelispor’da A Planı’na devam

Pandemi sürecinin başlamasından itibaren, liglerin ertelenmesi öncesinde de, yeni sezon için kolları sıvayan Başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimi, önce Selahattin Dinçel ile masaya oturarak, yeni sezonun planlamasını yaptı. 2.Lig’de de zirveye oynama kararı alan başkan ve teknik adam, yasak sürecinde de sık sık telefonla görüşerek kalması ve gitmesi gerekenler konusunu masaya yatırdı. Bu süreçte de sürekli olarak, liglerin oynatılmayacağı, Kocaelispor’un şampiyon olarak 2.Lig’e yükseltileceği üzerindeki A Planı devrede bulunuyordu. Nitekim TFF de gereken kararı alınca, Kocaelispor 2.Lig’e direkt yükselen takım oldu.

B PLANI’NA GEREK KALMADI…

TFF, liglerin devamına karar verdikten sonra bu kararından vazgeçmeseydi, B Planı devreye girecekti ve mevcut kadro ile görüşmeler farklı olacak, ligin kalan bölümü için kadro elde tutulacaktı. Yakup Alkan ve Alihan kulüpten ayrılan ilk isimler oldu. Dış transferde de çalışmalar yaptıklarını dile getiren başkan Üzülmez, bir yandan tedavisini sürdürürken, diğer yandan da futbolcularla tek tek görüşmelere devam ediyor.