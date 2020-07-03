Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Tem 2020 - 23:00- Spor G: 03 Tem 2020 - 14:42

Kocaelispor’da A Planı’na devam

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ve yönetimi, TFF’nin kararının tam bekledikleri gibi olduğunun altını çizerken, A Planı’na devam kararı aldı: Dinçel kalacak gibi, kongre için hazırlıklar başlıyor, iç ve dış transfer görüşmeleri sürüyor

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
mask

Pandemi sürecinin başlamasından itibaren, liglerin ertelenmesi öncesinde de, yeni sezon için kolları sıvayan Başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimi, önce Selahattin Dinçel ile masaya oturarak, yeni sezonun planlamasını yaptı. 2.Lig’de de zirveye oynama kararı alan başkan ve teknik adam, yasak sürecinde de sık sık telefonla görüşerek kalması ve gitmesi gerekenler konusunu masaya yatırdı. Bu süreçte de sürekli olarak, liglerin oynatılmayacağı, Kocaelispor’un şampiyon olarak 2.Lig’e yükseltileceği üzerindeki A Planı devrede bulunuyordu.  Nitekim TFF de gereken kararı alınca, Kocaelispor 2.Lig’e direkt yükselen takım oldu.

B PLANI’NA GEREK KALMADI…

TFF, liglerin devamına karar verdikten sonra bu kararından vazgeçmeseydi, B Planı devreye girecekti ve mevcut kadro ile görüşmeler farklı olacak, ligin kalan bölümü için kadro elde tutulacaktı. Yakup Alkan ve Alihan kulüpten ayrılan ilk isimler oldu. Dış transferde de çalışmalar yaptıklarını dile getiren başkan Üzülmez, bir yandan tedavisini sürdürürken, diğer yandan da futbolcularla tek tek görüşmelere devam ediyor.

03 Tem 2020 - 23:00 - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu! mask
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Sakaryaspor’da TFF’ye isyan büyüyor mask
Sakaryaspor’da TFF’ye isyan büyüyor
80'lerin Süper Lig efsaneleri, şimdi 2.Lig'de buluşuyor mask
80'lerin Süper Lig efsaneleri, şimdi 2.Lig'de buluşuyor
Nurettin Kabalak: Gururluyuz mask
Nurettin Kabalak: Gururluyuz
Genç antrenör evleniyor!.. mask
Genç antrenör evleniyor!..
İyi ki doğdun canım kardeşim !.. mask
İyi ki doğdun canım kardeşim !..
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu

GALERİ

Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL