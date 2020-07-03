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03 Tem 2020 - 14:41- Spor G: 03 Tem 2020 - 14:42

Sakaryaspor’da TFF’ye isyan büyüyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2. ve 3. ligi sonlandırma kararı üzerine Sakaryaspor'un tepkileri devam ediyor.  Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, sosyal medyada yeni bir açıklama yaptı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2. ve 3. ligi sonlandırma kararı üzerine Sakaryaspor'un tepkileri devam ediyor.  Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, sosyal medyada yeni bir açıklama yaptı.  Başkan Genç, "Sakaryaspor ağır taştır, altında kalırsınız" ifadelerini kullandı.  Genç'in açıklaması şu şekilde:  TFF’nin vermiş olduğu adaletsiz ve yanlış karar üzerine yönetimimiz, Ankara'daki bürokrat ve siyasilerimiz, STK Başkanlarımız ve spor iş adamlarımız ile kenetlenmiş bulunmaktayız. Girişim ve görüşmelerimiz dörtbir yandan devam etmektedir. Sakaryaspor gibi büyük bir camianın bir yıllık emeğinin zayi olmayacağına inancımız tamdır. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Bunun aksinde lobi faaliyetleri olanlara bu vesile ile tekrar hatırlatmak istiyorum; 'Sakaryaspor ağır taştır, altında kalırsınız!' Saygılarımla...

03 Tem 2020 - 14:41 - Spor

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