Kocaeli Büyükşehir, komşunun yardımına koştu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, komşu ilin yardımına koştu. Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, araçları ile patlamanın gerçekleştiği ilk saatlerde bölgeye ulaşarak, Sakarya’daki yangına müdahale ekiplerine destek verdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 4 ARAÇ VE 9 PERSONEL İLE BÖLGEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri patlama sonrası olayın gerçekleştiği bölgeye 4 araç ve 9 personel ile intikal etti. 9 kişiden oluşan Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin yanlarında bir adet 42 metrelik merdivenli, bir adet 18 metrelik köpük kulesi ve iki adet 18 tonluk su tankeri araçları bulunuyor. Yangını söndürme çalışmaları ise hala sürüyor.