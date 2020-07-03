Nazende, Körfez’e renk kattı

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde hayata geçirilen Nazende Restoran ve Kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatları ve daha ilk günden Körfezlilerden büyük ilgi ve beğeni topladı. 1 Temmuz itibari ile hizmete başlayan Nazende Restoran ve Kafe, sadece Yarımca bölgesinde oturanların değil, Körfez ve Kocaeli’den gelen misafirlerini de ağırlamaya başladı.
GENİŞ VE FERAH BİR ORTAM
Farklı konsepti, kaliteli hizmet anlayışı ve uygun fiyatları ile beğeni toplayan Yarımca Nazende Restoran ve Kafe’de, işinde deneyimli şefler ile eğitimlerini alarak görev yapmaya başlayan 25 personel yer alıyor. 50 kişilik restoran bölümü bulunan Nazende Restoran ve Kafe,150 kişilik açılabilir alanı ve 200 kişilik açık bölmesi ile ferah bir ortam sunuyor.
ZENGİN MENÜ, UYGUN FİYAT
Kahvaltı tabağından, gözleme çeşitlerine, ızgaradan pide çeşitlerine, tatlıdan steak menüye kadar farklı seçeneklerin sunulduğu Yarımca Nazende’de fiyatlar da uygun tutuluyor. Nazende’de çay 1,5 TL, lahmacun ise 4,5 TL olarak belirlendi. Ayrıca çocuklara özel menü de uygulanmaya başlandı.
SÖĞÜT, TESİSİ GEZDİ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hizmete başlayan tesisi gezdi, personelle bir araya geldi. Söğüt, “Yarımca’nın buna ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımızla buluştuğumuzda en büyük arzuları yarımcaya bir sosyal tesis yapılmasıydı. Çok şükür ilçemize, Yarımcamıza yakışan bir sosyal tesis oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.