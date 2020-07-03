Özlü, sahildeki gençlerin şarkılarına eşlik etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bir gün önce sosyal medyadan gençleri davet ederek, sahilde müzik buluşması gerçekleştirdi. Başkan Özlü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı davet üzerine gençler programa yoğun ilgi gösterdi. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde gençlerin moral, motivasyon ve enerjilerinin yeniden kazanılmasını hedefleyen Kocaeli’nin en genç belediye başkanı Özlü, gençlere verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

AÇIK HAVADA CANLI MÜZİK KEYFİ

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskelerini ve sandalyelerini alarak gelen gençler, sıcak yaz akşamında Başiskele Sahili’nde keyifli vakitler geçirdiler. Müzik Öğretmenleri Fırat Nadir Bilgin, Furkan Kayaoğlu ve arkadaşlarının güzel sesleriyle söylediği türkülere Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşlik etti. Katılımcıların istek parçalarının da çalınıp söylendiği program adeta açık hava canlı müzik konseri tadında geçti.