Özlü, sahildeki gençlerin şarkılarına eşlik etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bir gün önce sosyal medyadan gençleri davet ederek, sahilde müzik buluşması gerçekleştirdi. Başkan Özlü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı davet üzerine gençler programa yoğun ilgi gösterdi. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde gençlerin moral, motivasyon ve enerjilerinin yeniden kazanılmasını hedefleyen Kocaeli’nin en genç belediye başkanı Özlü, gençlere verdiği önemi bir kez daha vurguladı.
AÇIK HAVADA CANLI MÜZİK KEYFİ
Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskelerini ve sandalyelerini alarak gelen gençler, sıcak yaz akşamında Başiskele Sahili’nde keyifli vakitler geçirdiler. Müzik Öğretmenleri Fırat Nadir Bilgin, Furkan Kayaoğlu ve arkadaşlarının güzel sesleriyle söylediği türkülere Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşlik etti. Katılımcıların istek parçalarının da çalınıp söylendiği program adeta açık hava canlı müzik konseri tadında geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.