Terziler’e yeni hat

İlçe genelinde devam eden her çalışmayı yakından takip edip vatandaşlarla birebir istişare halinde olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Terziler Mahallesi’ne konuk oldu. Terziler Mahallesi Muhtarı Necdet Yüce ve eşi Ayten Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Terziler’de gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Derince Belediyesi Meclis Üyesi İmdat Gülcan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, İSU Derince Şube Müdürü Medine Cici Doğru ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Numan Balaban da hazır bulundu.

ALTYAPI ÇALIŞMASI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, dinlenme salonunun açılışının ardından İSU Derince Şube Müdürü Medine Cici Doğru ve beraberindeki heyet ile birlikte bölgede yapılan altyapı çalışmaları inceleyerek, son durumla ilgili bilgi aldı. İSU Derince Şube Müdürlüğü’nün Terziler Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışma ile yaz döneminde sıkıntı oluşturan bölgedeki içme suyu şebeke hattı abone bağlantıları ile birlikte tamamen yenileniyor. Yakın zaman içerisinde tamamlanması planlanan altyapı çalışmasının bölge halkına hayırlı olmasını temenni eden Başkan Aygün, pandemi sürecinde de rutin hizmetler ve projeleri aksatmadan sürdürdüklerine vurgu yaptı.