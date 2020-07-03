Tüpraş’tan sokak hayvanlarına destek

Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştirerek ya da var olan girişimlere destek vererek kurumsal sorumluluğunu yerine getiren Tüpraş, koronavirüs salgını sürecinde de sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda, koronavirüs salgını sürecinde restoran ve kafelerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçti.
KÖRFEZ VE ALİAĞA
İlk olarak Körfez Belediyesi ile imzaladığı protokolle bölgede bulunan barınaklara, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde beslenme ve su ihtiyacı artan sokak hayvanları için destek sağlamaya başlayan Tüpraş, ardından İzmir’in Aliağa Belediyesi ile de protokol imzalayarak sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bir adım daha attı.
SIFIR ATIK GİRİŞİMİ
Bu kapsamda Tüpraş’tan sağlanan yiyecekler, belediye görevlileri ve onların yönlendirdiği gönüllü hayvan severler tarafından sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor. Şirket, hali hazırda uygulanan “Sıfır Atık” girişimi ile bu projeyi birleştirerek, yemekhanelerinden artan yemekleri, can dostlarımız ile paylaşmaya devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.