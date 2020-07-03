Kan bağışına Gölcüklü eğitimcilerden destek

Kızılay’ın acil durumlar için topladığı kan bağışına Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinden kan bağışı desteği geldi. Müdür Mert, kan bağışının bu süreçteki önemine değinerek, “Hepimiz önemli bir süreç atlattık. Tehlike hala tam olarak geçmiş değil. Gölcük’ün eğitim camiası olarak Kızılay’a kan bağışlayarak, desteğimizi gösterdik. Biliyorsunuz ki kan bağışlamak hem hayat kurtarmak hem de sağlığımıza önemli katkı sağlamaktır. Böylesine güzel bir hayra vesile olduğumuz için mutluyuz. Gölcük halkı her zamanki duyarlılığını bu süreçte de göstermeli” dedi.