TAV’dan uçuşları artıracak imza

TAV Havalimanları’nın 4 ülkede işlettiği 9 havalimanı, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan ‘Havacılık Sektörü için Kovid-19 Protokolü’nü imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre TAV, AB’nin havacılık güvenliğinden sorumlu ajansı EASA tarafından Kovid-19’a karşı yolcuların ve çalışanların sağlığını korumak üzere oluşturulan kriterlere imza attı.
HAVALİMANLARI
TAV tarafından işletilen Türkiye’deki Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Milas-Bodrum ile Tunus’taki Enfidha ve Monastir, Kuzey Makedonya’daki Üsküp ve Gürcistan’ın Tiflis havalimanları protokole katıldı. Fraport ve TAV’ın birlikte işlettiği Antalya Havalimanı da imzacılar arasında yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.