TAV’dan uçuşları artıracak imza

TAV Havalimanları’nın 4 ülkede işlettiği 9 havalimanı, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan ‘Havacılık Sektörü için Kovid-19 Protokolü’nü imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre TAV, AB’nin havacılık güvenliğinden sorumlu ajansı EASA tarafından Kovid-19’a karşı yolcuların ve çalışanların sağlığını korumak üzere oluşturulan kriterlere imza attı.

HAVALİMANLARI

TAV tarafından işletilen Türkiye’deki Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Milas-Bodrum ile Tunus’taki Enfidha ve Monastir, Kuzey Makedonya’daki Üsküp ve Gürcistan’ın Tiflis havalimanları protokole katıldı. Fraport ve TAV’ın birlikte işlettiği Antalya Havalimanı da imzacılar arasında yer aldı.