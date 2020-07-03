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03 Tem 2020 - 15:00- Ekonomi G: 03 Tem 2020 - 15:01

İş’te akıllı harcama

Türkiye İş Bankası, müşterilerinin harcamalarını kontrol altına alabilecekleri, akıllı harcama konusunda kendilerine yol gösterecek yeni kişisel finans yönetimi hizmetini İşCep üzerinden hayata geçirdi.
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Yapılan açıklamaya göre İş Bankası müşterileri, kendilerine özel tasarlanan hizmet sayesinde, ay içinde harcadıkları tutar ve bahse konu tutarların kategoriler bazında dağılımlarını kolayca takip edebiliyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Her bir müşterimiz özelinde kişiselleştirilmiş İşCep kişisel finans yönetim hizmeti, müşterilerimizin kazanç ve harcamaları üzerinde daha kontrol sahibi olmasını, bütçelerini dengede tutarak daha akıllı harcamalar yapmalarını sağlayacak” dedi.

03 Tem 2020 - 15:00 - Ekonomi

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