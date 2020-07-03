Elektrikte yeşil tarife uygulaması başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için YETA tarifesini kullanan ev ve iş yerleri için sertifika düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Dönmez, "Örneğin bir iş yeri ya da bir ev YETA’dan yararlanıyorsa onlara özel sertifika vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. Dönmez, YETA'nın zorunlu bir tarife olmadığını, yalnızca bu tarifeye geçmek isteyen vatandaşların geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

1 YILLIK ANLAŞMA

"YETA tarifesine geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik tedarik şirketlerine giderek 'ben bu tarifeye geçmek istiyorum' demeleri yeterli olacak. O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek. Diyelim ki elektrik tedarik şirketi ile 1 yıllık bir anlaşma yaptınız, o tarifeden çıkma isteğinde bulununcaya kadar o tarifeyi kullanmış olacaksınız. Bununla ilgili detayları da daha sonra açıklayacağız."