SP’li başkanlar, ‘82’ plaka ile mesaj verdiler

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, SP Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya ve SP Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli ile bir araya gelerek Gebze’nin büyükşehir olması için birlikte hareket edeceklerini açıkladı. 4 ilçe başkanı araçların plakalarına sembolik olarak ‘82’ rakamını yazarak mesaj verdiler.

“ARAÇ PLAKALARINDA 82 YAZIYORDU”

Türel, “1994 yılında görevi devralan Milli Görüş belediyeciliği, tüm siyasi parti ve STK’ların da katkı vermesiyle 82'nci il olma umuduyla gösteriler yapılmasına, araçların plakalarına sembolik olarak 82 rakamı takılmasına, kendilerine söz veren siyasilere bu sözleri hatırlatılmasına rağmen Gebzeliler olarak bu amacımıza ulaşamadık” dedi.

“BÜYÜKŞEHİRLİ İL OLMAK İSTİYORUZ”

“Büyükşehir olmak kanuni olarak hakkımızdır” diyen Türel, “Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası nüfusunun toplamı 50 ilimizden daha fazla bir nüfusa sahiptir ve 750.000’den daha fazladır. Gebze Ticaret Odamızın verilerine göre ilçemiz, 9 tane organize sanayi bölgesi, teknik üniversitesi, 96 ar-ge merkezi, 250 Tasarım merkezi ve 72 il toplamından daha fazla vergi toplayan bir ilçedir Gebze. Büyükşehir olma şartlarına haiz bir ilçemiz olan Gebze’nin, en kısa zamanda büyükşehir yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.