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03 Tem 2020 - 15:02- Siyaset G: 03 Tem 2020 - 15:04

Gürel: Gölcük üvey evlat muamelesi görüyor

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Kocaeli’de büyük yatırımların Gebze bölgesine, küçük yatırımların ise Gölcük tarafına yapıldığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne yüklendi
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CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, ülke ve ilçe gündemine yönelik olarak bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Gürel, Büyükşehir Belediyesi’ne yüklendi. Gürel, “Büyükşehir nezdinde baktığımız zaman büyük yatırımlar Gebze taraflarına yapılmakta, küçük yatırımlar da göz boyamak için ilçemize yapılmaktadır. Gölcük, Kocaeli’de üvey evlat muamelesi görmektedir” dedi.

“İLÇEMİZ KALKINACAKSA SİYASET GÖZETİLMEZ”

“Gölcük, Kocaeli’de üvey evlat muamelesi görmemelidir” diyen Gürel, “Büyükşehir nezdinde baktığımız zaman büyük yatırımlar Gebze taraflarına yapılmakta, küçük yatırımlar da göz boyamak için ilçemize yapılmaktadır. Birçok kesim, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ni yaptılar diyebilir ama bunun yatırımı da zaten Mehmet Ellibeş döneminde gerçekleştirildi. Bir kısmı bitmiş, kalanı da devam etmektedir. Biz İlçe Örgütü ve meclis grubu olarak belediyemizden gelecek her türlü destek talebine, ilçemiz için olumlu yaklaşmaktayız. Yapılacak yatırımlar, ilçemizi kalkındıracaksa burada siyaset gözetilmez” şeklinde konuştu.

03 Tem 2020 - 15:02 - Siyaset

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