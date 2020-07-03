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03 Tem 2020 - 15:03- Siyaset G: 03 Tem 2020 - 15:04

Akpınar’dan İkranur cinayetine sert tepki

Büyük Birlik Partisi Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, Giresun Bulancak’ta kaybolan ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili, “Şimdi caniler el kadar yavrulara hiç acımadan kıyacak ama sistem o canilere kıyamayacak. Böyle adalet olur mu?” dedi
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BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, haftalık basın toplantısında kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Ulaşım Park A.Ş.’nin hizmetinde olan Hat 700’ün hayırlı olmasını diledi. Ardından Giresun Bulancak’ta kayıp olan ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili konuşarak tepkisini dile getirdi. Ardından baroların yürüyüş eylemini eleştirdi.

“BÖYLE ADALET Mİ OLUR?”

Açıklamasında Akpınar, “İkranur yavrumuzun acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Öncelikle, telaffuz etmekten bile utanç duyduğumuz pedofili ve çocuklara yönelik şiddet suçlarıyla ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasının zaruri hale geldiğini düşünüyoruz. Devlet tedbirler ve atması gereken adımlarla ilgili bir yol haritası oluşturmalı ve acilen ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şimdi caniler el kadar yavrulara hiç acımadan kıyacak ama sistem o canilere kıyamayacak. Böyle adalet olur mu? Yok öyle bir dünya. Eğer çocukları, kadınları, doğayı, canlıları koruyamayacaksak, bu gerçekten karanlık bir çağda yaşıyoruz anlamına gelir” dedi.

“FERYATLARINI YÖNETİCİLERİNE YÜKSELTSİNLER”

Akpınar, pek çok baro ve meslek odasının uzun yıllar, kolay organize olabilen marjinal gruplar tarafından yönetildiğini ve yönetilmeye devam ettiğini ifade ederek, “Hepimizin bildiği gibi Ankara Barosu, ayetler üzerinden devletin Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve inançlarımıza hakaret etme gibi affedilemeyecek bir rezalete imza attı. Verdiğimiz örneklerin hiçbiri, baroların varlık sebepleriyle bağdaşan fiiller değildir. Bugün feryat edenlerin, seslerini, yönettikleri kurumları mecrasından çıkaran yöneticilere yükseltmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

03 Tem 2020 - 15:03 - Siyaset

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